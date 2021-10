Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan ist bereit, mit Armenien Verhandlungen über Grenzdelimitation aufzunehmen

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Der Konflikt ist vorbei. Wir sind bereit, mit Armenien Verhandlungen über die Grenzdelimitation unter der Bedingung der gegenseitigen Anerkennung der territorialen Integrität sowie über Verhandlungen über ein Friedensabkommen mit Armenien aufzunehmen.

Das sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Sitzung des Rates der GUS-Staats- und Regierungschefs am 15. Oktober in einem Online-Format, berichtete AZERTAC.

Aserbaidschan ist bereit, als siegreiches Land die Beziehungen zu normalisieren. Wir hoffen, dass Armenien diese historische Chance nicht verpassen wird, so Präsident Ilham Aliyev.