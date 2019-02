Präsident Ilham Aliyev: Medien spielen heute wichtige Rolle im Leben des Landes

Baku, 14. Februar, AZERTAC

Ich habe die Medien im Lande immer unterstützt. Meine zahlreichen Treffen mit Pressevertretern ist ein Beweis dafür. Ich setzte mich aktiv für die Entwicklung von Medien im Lande ein. Es freut mich sehr, dass die Medien heute im Leben unseres Landes eine wichtige Rolle spielen.

AZERTAC zufolge sagte das Präsident Ilham Aliyev im Interview für den lokalen Sender Real TV.

In berufe mich in meiner Tätigkeit auch auf Medien und erfahre über viele Fragen aus Medien und reagiere sofort darauf. Ich denke, dass die Medien in Zukunft noch größere Rolle im Leben unseres Landes spielen wird, so Präsident Ilham Aliyev.