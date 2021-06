Präsident Ilham Aliyev, Präsident Recep Tayyip Erdogan besuchen Denkmäler berühmter aserbaidschanischer Persönlichkeiten Natavan, Bulbul und Uzeyir Hajibeyli in Schuscha

Schuscha, 15. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und der Präsident der Republik Türkei Recep Tayyip Erdogan, First Lady Emine Erdogan haben am Dienstag, dem 16. Juni die Denkmäler von berühmten aserbaidschanischen Persönlichkeiten Natavan, Bulbul und Uzeyir Hajibeyli in der Stadt Schuscha besucht.