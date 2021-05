Präsident Ilham Aliyev: Zusammenarbeit mit Serbien ist für uns sehr wichtig

Baku, 3. Mai, AZERTAC

Die Zusammenarbeit mit Serbien ist für uns sehr wichtig. Unsere Länder sind strategische Partner. Aserbaidschan und Serbien arbeiten in vielen Bereichen zusammen. Man muss besonderes Augenmerk auf die Bereiche richten, in denen wir bereits große Fortschritte erzielt haben. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was man in eineigen Bereichen tun können, in denen wir uns in der Anfangsphase der aktiven Zusammenarbeit befinden.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev, als er heute den neuen Botschafter der Republik Serbien in Aserbaidschan, Dragan Vladisavljevic, zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens empfing.

Präsident Ilham Aliyev sprach von der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Serbien im Rahmen internationaler Organisationen und sagte: “Ich bin zuversichtlich, dass wir uns auch weiterhin gegenseitig unterstützen werden. Im Rahmen einer Reihe internationaler Organisationen zeigen wir bereits ein sehr hohes Maß an Solidarität. Das ist wichtig und spiegelt in der Tat die Aufrichtigkeit unserer Zusammenarbeit wider.“

Der Präsident informierte den neuen Botschafter auch über die Wiederaufbauarbeiten in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass auch serbische Unternehmen wie Unternehmen aus befreundeten Ländern aktiv sein werden. Sie werden sich einem Team internationaler Unternehmen aus befreundeten Ländern anschließen und am Wiederaufbau teilnehmen. Ich denke, es wird viele Bereiche geben, in denen man gut zusammenarbeiten kann“, so Präsident Ilham Aliyev.