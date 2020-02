Präsident Ilham Aliyev besucht Gebäude vorgesehen für aserbaidschanisches Kulturzentrum in Rom

Rom, 21. Februar, AZERTAC

In Rom ist ein Gebäude für die Arbeit von Mitarbeitern des aserbaidschanischen Kulturzentrums und der aserbaidschanischen Botschaft vorgesehen.

AZERTAC zufolge waren Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva am Freitag, dem 21. Februar in diesem Gebäude und machten sich mit ihm vertraut.

Man informierte sie über das Gebäude und teilte ihnen mit, dass es repariert werden soll und hier alle notwendigen Bedingungen für die Arbeit von Mitarbeitern des Zentrums und der Botschaft geschaffen werden.

Präsident Ilham Aliyev beauftragte, das Gebäude umfassend zu renovieren.