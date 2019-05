Präsident Ilham Aliyev besucht zu Ehren der Demokratischen Republik Aserbaidschan errichtetes Monument VIDEO

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev hat am Montag, dem 27. Mai das zu Ehren der Demokratischen Republik Aserbaidschan (ADR) in der Istiglaliyyat-Straße in der Hauptstadt Baku errichtete Monument besucht, wie AZERTAC berichtete.

Hier wurde Ehrenwache gehalten.

Präsident Ilham Aliyev legte einen Blumenkranz am Monument.

Hiernach wurde die Nationalhymne der Republik Aserbaidschan intoniert.