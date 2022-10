Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation des Internationalen Nizami Ganjavi-Zentrums VIDEO

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat Ismail Serageldin, den Ko-Vorsitzenden des Internationalen Nizami Ganjavi-Zentrums, ehemalige Staats- und Regierungschefs und Vorstandsmitglieder des Zentrums zum Gespräch empfangen.

Ismail Serageldin sprach bei dem Treffen die wachsende globale Rolle des Zentrums an und sagte, dass direkte Beziehungen zu internationalen Organisationen und führenden Institutionen einer Reihe von Ländern aufgebaut worden seien. Er dankte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt für die Unterstützung der Aktivitäten des Zentrums.

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Zentrums überreichte Ismail Serageldin Präsident Ilham Aliyev Erinnerungsgeschenke.

Präsident Ilham Aliyev übermittelte anlässlich des Jubiläums des Internationalen Nizami Ganjavi-Zentrums seine Glückwünsche und erklärte, dass das Feiern des Jubiläums in Baku einen symbolischen Charakter habe. Das Staatsoberhaupt begrüßte die Ausweitung der Zusammenarbeit des Zentrums auf internationaler Ebene und seine wachsende globale Rolle.

Bei dem Treffen betonte man die Bedeutung des Globalen Baku Forums, das jährlich vom Internationalen Nizami Ganjavi-Zentrum unter der Schirmherrschaft des Präsidenten von Aserbaidschan abgehalten und als internationale Plattform angesehen wird, die aktuelle Themen von internationaler Bedeutung diskutiert und neue Ansätze zu ihrer Lösung vorschlägt.

Ismail Serageldin erklärte, dass das Internationale Nizami Ganjavi-Zentrum an den internationalen Konferenzen in China und Polen, die unter der Schirmherrschaft der Präsidenten dieser Länder abgehalten wurden, sowie an den Veranstaltungen, die im Rahmen der UN-Generalversammlung in den Vereinigten Staaten, in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf, dem UN-Büro in Genf, der WHO in Berlin, dem Technologiegipfel in Japan und der “Riga-Konferenz 2022“ in der lettischen Hauptstadt stattfanden, als Partner teilgenommen hat.