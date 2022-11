Präsident Ilham Aliyev empfängt Geschäftsführer und Berater der Formel-1-Gruppe VIDEO

Baku, 22. November, AZERTAC

Am Dienstag, dem 22. November hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den Präsidenten und Geschäftsführer der Formel-1-Gruppe, Stefano Domenicali, und den Berater der Formel-1-Gruppe, Flavio Briatore, zum Gespräch empfangen.

Bei dem Treffen wurde die Bedeutung der erfolgreichen Austragung von Formel-1-Rennen in Aserbaidschan hervorgehoben. Zudem wurde betont, dass das Interesse an der Formel 1 in der Welt wächst. Man wies darauf hin, dass eine große Anzahl von Touristen Aserbaidschan besuchen, um diese Rennen zu verfolgen. Das touristische Potenzial Aserbaidschans entfaltet sich jedes Jahr, fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu.

Stefano Domenicali und Flavio Briatore sagten ihrerseits, dass sie keine Mühen scheuen würden, um das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan weiterzuentwickeln. Die Gäste fügten hinzu, dass sie versuchen werden, mehr internationales und aserbaidschanisches Publikum für die Wettbewerbe zu gewinnen. Sie hoben hervor, dass der Baku City Circuit ein großartiger Formel-1-Stadtkurs in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku ist, und gingen davon aus, dass in Baku eine schöne und moderne Infrastruktur für die Ausrichtung dieser Rennen geschaffen wurde.

Bei dem Treffen tauschten sich die Seiten über die Einladung einer großen Anzahl berühmter Persönlichkeiten nach Aserbaidschan aus, um angesichts des großen Interesses für die Formel-1-Rennen im In- und Ausland zu sehen.

Stefano Domenicali und Flavio Briatore sagten, sie seien von der Schönheit, Sauberkeit und dem Beleuchtungssystem von Baku tief beeindruckt. Sie betonten, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um die Schönheit der Hauptstadt Baku auf internationaler Ebene an ein noch größeres Publikum zu vermitteln.

Die Gäste gratulierten dem Staatsoberhaupt zu den groß angelegten Restaurierungs- und Bauprojekten, die in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans durchgeführt werden, und verwiesen auf die Bedeutung der Arbeiten, die in Richtung der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere des Baus von Tausenden von Kilometern langen neuen Autobahnen in diesen Gebieten ausgeführt werden.