Präsident Ilham Aliyev empfängt OIC-Generalsekretär VIDEO

Baku, 24. August, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Samstag, dem 24. August den Generalsekretär der Organisation für islamische Zusammenarbeit (OIC), Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen, zum Gespräch empfangen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtet.

Das Staatsoberhaupt schätzte die Aktivitäten von Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen als Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit hoch ein und bedankte sich bei ihm dafür, dass er der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan große Bedeutung beimisst.

Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen zeigte sich zufrieden mit dem Besuch in Aserbaidschan und verwies darauf, dass Aserbaidschan ein sehr wichtiges Mitglied der Organisation für Islamische Zusammenarbeit ist. Der Gast betonte die Bedeutung des Beitrags Aserbaidschans zur Stärkung von Frieden und Sicherheit in der Welt, einschließlich der islamischen Solidarität in der muslimischen Welt.

Bei dem Treffen wurde eine wichtige Rolle Aserbaidschans bei der Ausweitung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs hervorgehoben.

Die Seiten tauschten sich über die Aussichten für die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit aus.