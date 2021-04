Präsident Ilham Aliyev empfängt Zaur Mikayilov im Videoformat im Zusammenhang mit seiner Ernennung zum Vorsitzenden der Offenen AG für Melioration und Wasserwirtschaft in Aserbaidschan VIDEO

Baku, 5. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Montag, dem 5. April, Zaur Mikayilov im Zusammenhang mit seiner Ernennung zum Vorsitzenden der offenen Aktiengesellschaft für Melioration und Wasserwirtschaften in Aserbaidschan in einem Videoformat zum Gespräch empfangen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtet.

Das Staatsoberhaupt hielt eine ausführliche Rede beim Empfang.