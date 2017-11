Präsident Ilham Aliyev empfängt ersten stellvertretenden Premierminister von Kasachstan VIDEO

Baku, 16. November, AZERTAC

Der Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev hat heute den ersten stellvertretenden Premierminister der Republik Kasachstan Askar Mamin zum Gespräch empfangen.

Präsident Ilham Aliyev unterstrich beim Gespräch die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kasachstan.

Das Staatsoberhaupt erinnerte an seine Treffen mit seinem kasachischen Amtskollegen Nursultan Nasarbajew bei den internationalen Veranstaltungen und bezeichnete den jüngsten offiziellen Besuch des kasachischen Präsidenten in Aserbaidschan als ein wichtiges Ereignis für die Entwicklung der Beziehungen. Präsident Ilham Aliyev sagte, dass bei diesen Treffen effektive Diskussionen über die Aussichten für die Zusammenarbeit geführt wurden.

Der Staatschef fügte hinzu, dass es ein gutes Potenzial für den weiteren Ausbau der Beziehungen gibt und diese Beziehungen bereits ihre positiven Ergebnisse liefern.

Der Erste Stellvertretende Premierminister der Republik Kasachstan, Askar Mamin brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass seine Visite in Aserbaidschan fruchtbar sein wird. Der kasachische Gast sagte, dass der Besuch in Hinsicht auf die Diskussion der Fragen der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Transport, Energie, Transitladungen und Investitionen von Bedeutung sei.

Askar Mamin sagte, dass Aserbaidschan ein strategischer Partner für Kasachstan im Südkaukasus sei und es sehr großes Potenzial für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen gebe. Der Gast betonte die Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen zur Realisierung dieses Potenzials. Askar Mamin gratulierte Präsident Ilham Aliyev zur Eröffnung der Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars und sagte, dass dieser Korridor einen großen Beitrag zur Entwicklung transkontinentaler Frachtbeförderungen in Richtung Asien-Europa leisten würde. Er äußerte sich zuversichtlich, dass mit der Inbetriebnahme der BTK das Transitpotenzial von Aserbaidschan, Kasachstan und der gesamten transkaspischen Route in vollem Umfang realisiert werden wird.

Die Seiten tauschten sich auch über die Aussichten für die Zusammenarbeit aus.