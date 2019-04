Präsident Ilham Aliyev empfängt iranische Delegation VIDEO

Baku, 18. April, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 18. April hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, eine Delegation unter der Leitung von dem Minister für Industrie, Bergbau und Handel der Islamischen Republik Iran, Reza Rahmani, zum Gespräch empfangen.

Minister Reza Rahmani übermittelte Präsident Ilham Aliyev die Grüße des Präsidenten der Islamischen Republik Iran Hassan Rouhani.

Präsident Ilham Aliyev betonte die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Iran im Bereich Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und in anderen Bereichen, einschließlich auf dem Gebiet Industrie und Handel.

Beim Gespräch sprachen die Seiten die erfolgreiche Tätigkeit des gemeinsamen iranisch-aserbaidschanischen Automobilwerkes in der Neftchala-Industriezone an und hoben hervor, dass im Rahmen des aktuellen Besuchs von Minister Reza Rahmani der Grundstein eines Werkes für Busherstellung in der Hajigabul-Industriezone gelegt werden wird.

Man betonte im Laufe des Gesprächs, dass der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern gestiegen sei, derzeit erfolgreiche Projekte im Industriesektor umgesetzt werden, und es gute Aussichten und Möglichkeiten für die Ausweitung der Zusammenarbeit in dieser Richtung bestehen.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich beim iranischen Präsidenten Hassan Rouhani für die Grüße und bat den Minister, seine Grüße ebenfalls seinem iranischen Amtskollegen zu übermitteln.