Präsident Ilham Aliyev empfängt stellvertretenden Ministerpräsidenten von Usbekistan VIDEO

Baku, 24. Dezember, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Samstag, dem 24. Dezember den stellvertretenden Ministerpräsidenten, Minister für Investitionen und Außenhandel der Republik Usbekistan, Jamshid Khodjaev, zum Gespräch empfangen.

Das Staatsoberhaupt sagte im Laufe des Gesprächs, dass 2022 im Hinblick auf die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sehr erfolgreich gewesen sei. Präsident Ilham Aliyev erinnerte daran, dass er in diesem Jahr dreimal Usbekistan besucht hat. Der Staatschef sprach die Bedeutung der im Rahmen dieser Visite abgehaltenen Treffen für die Ausweitung der Kooperationsbeziehungen an und äußerte sich zufrieden über die Erreichung der Ziele in allen Bereichen. Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass sich diese engen Beziehungen auch im Jahr 2023 ausweiten werden. Das Staatsoberhaupt erwähnte, dass eine gute Grundlage für die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Militärtechnik, Verkehr, Bildung und auf anderen Gebieten geschaffen wurde.

Jamshid Khodjaev überbrachte Präsident Ilham Aliyev die Grüße und Glückwünsche des usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev und sprach die Rolle der persönlichen Beziehungen zwischen den Staatsoberhäuptern Aserbaidschans und Usbekistans bei der Entwicklung der Beziehungen an. Der Gast sagte, dass es ihnen eine große Ehre sei, an einem so bedeutenden Tag von Präsident Ilham Aliyev zum Gespräch empfangen zu werden.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße und Glückwünsche und bat, seine Grüße ebenfalls Shavkat Mirziyoyev zu übermitteln.

Jamshid Khodjaev übermittelte dem Staatsoberhaupt seine Glückwünsche zur Befreiung der aserbaidschanischen Gebiete von der armenischen Besatzung und dem Sieg im Vaterländischen Krieg und wies darauf hin, dass dies der Sieg der gesamten türkischen Welt ist. Der Gast hob besonders die wirtschaftliche Entwicklung und Errungenschaften Aserbaidschans unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev hervor.

Bei dem Treffen wurden Meinungen über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen ausgetauscht. Man betonte, dass der Handelsumsatz gestiegen ist. Die Arbeiten an der Gründung eines gemeinsamen Investitionsfonds wurden angesprochen.

Im Laufe des Gesprächs wurden Fragen der Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr, Produktionsgenossenschaft, Energie, Leichtindustrie, insbesondere Seiden-und Baumwollbau erörtert.