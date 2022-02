Präsident Ilham Aliyev empfängt stellvertretenden moldauischen Premierminister und Minister für auswärtige Angelegenheiten und europäische Integration VIDEO

Baku, 10. Februar, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 10. Februar hat der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev den stellvertretenden Premierminister und Minister für auswärtige Angelegenheiten und europäische Integration der Republik Moldau, Nicu Popescu, zum Gespräch empfangen.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte an sein Treffen mit der moldauischen Präsidentin Maia Sandu in Brüssel im vergangenen Dezember und betonte, dass es ein großes Potenzial für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern gibt.

Nicu Popescu, überbrachte Präsident Ilham Aliyev die Grüße der Präsidentin der Republik Moldau.

Präsident Ilham Aliyev dankte der moldauischen Staatspräsidentin für die Grüße und bat darum, seine Grüße ebenfalls an Maia Sandu zu übermitteln.

Nicu Popescu wies darauf hin, dass Aserbaidschan und Moldawien während der fast 30-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf der Grundlage des Prinzips der Solidarität die territoriale Integrität und Souveränität des anderen immer unterstützt haben. Nicu Popescu stellte fest, dass es in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Investitionen, Landwirtschaft, Energie und in anderen Sektoren vielfältige Kooperationsmöglichkeiten gibt, und betonte die Bedeutung der Umsetzung konkreter Projekte in diesen Bereichen.