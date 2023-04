Präsident Ilham Aliyev empfängt technischen Direktor von Baykar Selcuk Bayraktar VIDEO

Baku, 3. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Montag, dem 3. April den technischen Direktor des Unternehmens "Baykar", Selcuk Bayraktar, zum Gespräch empfangen.

Selcuk Bayraktar überbrachte dem Staatspräsidenten von Aserbaidschan die Grüße des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er dankte Präsident Ilham Aliyev nochmals für brüderliche Hilfeleistungen für die Beseitigung der Folgen des schweren Erdbebens in der Türkei.

Das Staatsoberhaupt bedankte sich für die Grüße und bat seine Grüße ebenfalls dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu übermitteln.

Präsident Ilham Aliyev wünschte allen Erdbebenopfern von Gott ewige Ruhe in Frieden und bezeichnete Aserbaidschans Hilfeleistungen für die Türkei als eine Pflicht der Brüderlichkeit.

Der Präsident von Aserbaidschan erinnerte mit Genugtuung an sein jüngstes Treffen mit dem türkischen Präsidenten in Ankara und die Besuche von Recep Tayyip Erdogan in Aserbaidschan. Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt stellte fest, dass die Besuche des türkischen Präsidenten in unsere von der armenischen Besatzung befreiten Gebiete von besonderer Bedeutung ist.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass die Verteidigungsindustrie der Türkei in den letzten Jahren große Erfolge erzielt habe, und sprach die führende Rolle des Unternehmens “Baykar“ an. Präsident Aliyev würdigte die Rolle von dem Unternehmen hergestellten Produkte bei der Zerstörung der militärischen Ausrüstung von armenischen Okkupanten während des Vaterländischen Kriegs.

Beim Treffen betonte man, dass sich die freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei in den Bereichen der Militär- und Verteidigungsindustrie sowie in allen anderen Sektoren erfolgreich entwickeln. Die Seiten tauschten sich über die Perspektiven für eine Zusammenarbeit aus.

Am Ende wurde dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt ein Erinnerungsgeschenk überreicht.