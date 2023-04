Präsident Ilham Aliyev empfängt türkischen Minister für Industrie und Technologie VIDEO

Baku, 4. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Dienstag, dem 4. April den Minister für Industrie und Technologie der Republik Türkei, Mustafa Varank, zum Gespräch empfangen.

Der Staatspräsident von Aserbaidschan überbrachte seine Glückwünsche zur Herstellung des ersten heimischen Elektroautos “Togg“ in der Türkei und äußerte sich zufrieden darüber, dass das zweite Auto dieses Typs nach Baku gebracht wurde. Präsident Ilham Aliyev bezeichnete dies als Ausdruck der bestehenden engen freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen und dankte seinem türkischen Amtskollegen dafür.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte im Laufe des Gesprächs an sein gestriges Treffen mit Selcuk Bayraktar, dem technischen Direktor des türkischen Unternehmens “Baykar“, und machte darauf aufmerksam, dass in den letzten Jahren im Bruderland Hightech-Produkte sowohl in den Bereichen der Verteidigungsindustrie als auch in der zivilen Industrie hergestellt wurden, und wies darauf hin, dass der Produktionsstart von “Togg“ auch in dieser Hinsicht ein gutes Beispiel sei.

Zu all diesen Fortschritten gratulierte das Staatsoberhaupt dem Präsidenten der Türkei und dem Bruderland-und Volk.

Mustafa Varank sagte, dass der türkische Präsident und das türkische Volk stolz darauf sind, dass das zweite Auto des Typs "Togg" in Aserbaidschan sei.

Die Seiten äußerten sich im Laufe des Gesprächs zufrieden über die Entwicklung der freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei in verschiedene Bereichen, sowie auf den Gebieten Industrie und Technologie und tauschten Meinungen über die Perspektiven der Zusammenarbeit aus.