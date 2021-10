Präsident Ilham Aliyev empfängt türkischen Minister für Umwelt und Stadtentwicklung VIDEO

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Dienstag, dem 12. Oktober den türkischen Minister für Umwelt und Stadtentwicklung, Murat Kurum, zum Gespräch empfangen.

Minister Murat Kurum überbrachte dem aserbaidschanischen Präsidenten die Grüße von seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan. Präsident Ilham Aliyev dankte dem türkischen Präsidenten für die Grüße und bat den Minister, seine Grüße ebenfalls Recep Tayyip Erdogan zu übermitteln.

Bei dem Treffen wurde hervorgehoben, dass sich die bilateralen freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern in allen Bereichen erfolgreich entwickeln. Die Seiten zeigten sich zuversichtlich, dass der aktuelle Besuch des türkischen Ministers für Umwelt und Stadtentwicklung in Aserbaidschan zur Ausweitung der Beziehungen zwischen den zuständigen Behörden Aserbaidschans und der Türkei beitragen wird.

Beim Gespräch sprachen die Seiten unübersehbare Umweltschäden an, die während der Zeit der armenischen Besatzung in den aserbaidschanischen Gebieten entstanden sind. Es wurde hervorgehoben, dass in der Besatzungszeit die Wälder in großem Masse abgeholzt, die Flüsse stark verschmutzt wurden.

Die Seiten tauschten sich über die Perspektiven für Zusammenarbeit aus.