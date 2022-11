Präsident Ilham Aliyev empfängt turkmenische Delegation VIDEO

Baku, 29. November, AZERTAC

Am Dienstag, dem 29. November hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, eine Delegation um den stellvertretenden Premierminister von Turkmenistan für Handel, Batyr Atdayev, zum Gespräch empfangen.

Der Gast übermittelte Präsident Ilham Aliyev die Grüße und den Respekt des turkmenischen Präsidenten Serdar Berdimuhamedov. Er wies darauf hin, dass sein Land dem Besuch des Präsidenten Aserbaidschans in Turkmenistan im Juni dieses Jahres zur Teilnahme am 6. Gipfel der Staatsoberhäupter der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres in Aschgabat große Bedeutung beimisst.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße und bat Batir Atdayev, seine Grüße ebenfalls Serdar Berdimuhamedov zu übermitteln.

Die Seiten begrüßten die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan und sprachen die Themen an, die bei einem Treffen der Gemeinsamen Regierungskommission für wirtschaftliche und humanitäre Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, das heute in Baku stattfindet, diskutiert werden sollen. Sie tauschten sich über die Themen wie Energie, Transport, Logistik und gegenseitiger Warenaustausch aus.

Im Laufe des Gesprächs hob man hervor, dass der Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan gestiegen sei. Die Bedeutung der Umsetzung gemeinsamer Projekte für die Erhöhung des Warenumsatzes in kommenden Jahren wurde betont.

Die Seiten erörterten auch die Aussichten für eine Zusammenarbeit im Bereich Schiffbau, Schiffsreparatur und in anderen Industriezweigen.