Präsident Ilham Aliyev gratuliert dem aserbaidschanischen Volk zum Opferfest

Baku, 28. Juli, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat dem aserbaidschanischen Volk zum heiligen Opferfest gratuliert, wie AZERTAC berichtet.

In der Gratulation heißt es: “Das Opferfest, das eines der wichtigsten Feste des Islam ist, spiegelt in sich die Solidarität, Brüderlichkeit, Barmherzigkeit und den Humanismus. An diesem heiligen Tag zeigen die Muslime ihr Engagement für geistige Werte, ihre Selbstaufopferung um hehre Ideen und ihre Verbundenheit mit dem Allah und der Religion, erleben die Freude der Nähe zum Gott.

Seit Jahrhunderten leben verschiedener Nationen und Religionen in Aserbaidschan in Frieden und Ruhe zusammen. Der Islam spielte eine außergewöhnliche Rolle bei der Entwicklung einer Atmosphäre dieses friedlichen Zusammenlebens, das auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen beruht.

Die religiösen Feiertage, die jedes Jahr in unserem Land gefeiert werden, werden zu einem Fest fortschrittlicher nationaler und spiritueller Werte, sozialer Unterstützung und freundlicher Gefühle. Obwohl diesjähriges Opferfest mit einer schwierigen Zeit für die Welt zusammenfällt, erfüllen unsere treuen Bürger ihre moralischen Pflichten und stärken durch ihre edlen Taten den Geist der Einheit und Gleichheit in unserer Gesellschaft.

Liebe Schwestern und Brüder!

An diesen heiligen Feiertagen erinnere ich mich mit Respekt an unsere Märtyrer, die ihr Leben für die Unabhängigkeit und territoriale Integrität Aserbaidschans hingegeben haben, und wünsche ihren Verwandten und unserem ganzem Volk Geduld. Ich glaube, dass Ihre Gebete und Wünsche für den Wohlstand und das Wohlergehen unseres Volkes, den Wohlstand und den Fortschritt unseres Mutterlandes wahr werden.“

Präsident Ilham Aliyev übermittelte allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern seine herzlichsten Glückwünsche zum heiligen Opferfest und wünschte ihnen Gesundheit, Glück und Wohlstand.