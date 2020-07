Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem montenegrinischen Kollegen zum Nationalfeiertag

Baku, 11. Juli, AZERTAC

Zum Nationalfeiertag von Montenegro-dem Tag der Eigenstaatlichkeit sandte Präsident Ilham Aliyev seinen montenegrinischen Kollegen Milo Đukanović ein Glückwunschschreiben.

In seinem Brief hob Präsident Ilham Aliyev hervor, dass sich die Aserbaidschan-Montenegro Freundschafts-und Kooperationsbeziehungen in aufsteigender Linie entwickeln. "Ich bin mir sicher, dass die Schritte, die wir für die weitere Vertiefung und Stärkung der Beziehungen auf bilateraler und multilateraler Ebene unternehmen, auch weiterhin den Interessen unserer Völker und Länder dienen werden."

"Ich möchte betonen, dass das aserbaidschanische Volk in einer Zeit, in der die Menschheit gegen die Corona-Pandemie kämpft, mit dem befreundeten montenegrinischen Volk solidarisch ist".

Präsident Ilham Aliyev wünschte Präsident Milo Đukanović gute Gesundheit, Erfolg bei seiner Tätigkeit, sowie seinen Landsleuten Wohlstand.