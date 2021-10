Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Automobilstraße Talysch-Tapgaragoyunlu-Gaschalti-Naftalan VIDEO

Terter, 4. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat am Sonntag, dem 3. Oktober bei seinem Besuch in der Region Terter den Grundstein für die Automobilstraße Talysch-Tapgaragoyunlu-Gaschalti-Naftalan gelegt, berichtete AZERTAC.

Die Inbetriebnahme dieser Straße wird es ermöglichen, aus dem Dorf Talysch in der Terter Region durch das Dorf Tapgaragoyunlu in der Region Goranboy in Richtung Naftalan zu fahren.

Die Gesamtlänge der Straße beträgt 22 Kilometer.