Präsident Ilham Aliyev nimmt an Veranstaltung zur Inbetriebnahme des Öltankers “Kelbadschar“ teil VIDEO

Baku, 10. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Freitag, dem 10. September an einer Zeremonie zur Inbetriebnahme des Öltankers “Kelbadschar“ in der Bakuer Werft teilgenommen.

AZERTAC zufolge wurde dieser Öltanker im Auftrag der Aserbaidschanischen Kaspischen Reederei innerhalb von zwei Jahren in der Bakuer Werft gebaut. Auf Initiative von Präsident Ilham Aliyev wurde der Tanker “Kelbadschar“ benannt.

Präsident Ilham Aliyev zog bei seinem jüngsten Besuch in der von der Besatzung befreiten Region Kelbadschar die dreifarbige aserbaidschanische Flagge auf und nun nimmt an der Inbetriebnahme des Öltankers “Kelbadschar“ teil, der die aserbaidschanischen Flagge in internationalen Gewässern führen wird. Dies hat eine große symbolische Bedeutung.

Der Vorsitzende der aserbaidschanischen Kaspischen Schifffahrtsgesellschaft Rauf Valiyev informierte das Staatsoberhaupt über die geleistete Arbeit.

Derzeit werden 11 Schiffe, darunter 8 Trockenfrachtschiffe und 3 Tanker, im Schwarzmeer- und Mittelmeerbecken betrieben. Bis Ende dieses Jahres werden die Tanker “Präsident Heydar Aliyev“, “Kelbadschar“ und “Schuscha“ unter aserbaidschanischer Flagge auch in der Ost- und Nordsee fahren.