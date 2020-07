Präsident Ilham Aliyev nimmt an der Grundsteinlegung eines kreativen Ausstellungs- und Verkaufszentrums in Ismayilli teil VIDEO

Ismayilli, 29. Juli, AZERTAC

Am 29. Juli hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, an der Grundsteinlegung eines kreativen Ausstellungs- und Verkaufszentrums “DOST-Evi“ des Ministeriums für Arbeit und sozialen Schutz der Bevölkerung in der Region Ismayilli teil.

Der Minister für Arbeit und Sozialschutz, Sahil Babayev, informierte den Präsidenten über das Zentrum.

Präsident Ilham Aliyev legte dann den Grundstein des Zentrums.