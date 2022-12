Präsident Ilham Aliyev trifft Präsident Recep Tayyip Erdogan VIDEO

Turkmenbaschy, 14. Dezember, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, ist am Mittwoch, dem 14. Dezember im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in Turkmenistan mit dem Präsidenten der Republik Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, zusammengetroffen.

Bei dem Treffen wurde hervorgehoben, dass die bilateralen freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen in diesem Jahr in allen Bereichen ausgeweitet wurden. Zudem wurde betont, dass gemeinsame Militärübungen erfolgreich abgeschlossen wurden. Die Seiten wiesen darauf hin, dass die aserbaidschanisch-türkische Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Militär, Wirtschaft, Verkehr, Energie, Verteidigung und Verteidigungsindustrie in diesem Jahr erfolgreich fortgesetzt wurde.

Bei dem Treffen wurden Meinungen über die Perspektiven für bilaterale Beziehungen ausgetauscht.