Präsident Ilham Aliyev trifft den Vorsitzenden von “Fortescue Future Industries“ in Davos VIDEO

Davos, 17. Januar, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev hat sich in Davos mit dem Vorsitzenden von “Fortescue Future Industries“ Andrew Forrest getroffen.

Die Seiten wiesen bei dem Treffen darauf hin, dass das im vergangenen Monat zwischen dem aserbaidschanischen Energieministerium und “Fortescue Future Industries“ unterzeichnete Memorandum die Umsetzung eines Projekts für die Erzeugung von 12.000 Megawatt Wind- und Solarenergie in Aserbaidschan vorsieht. Sie sprachen auch die Bedeutung der Unterzeichnung des “Abkommens über eine strategische Partnerschaft im Bereich der Entwicklung und Übertragung grüner Energie zwischen den Regierungen der Republik Aserbaidschan, Georgiens, Rumäniens und Ungarns“ in Bukarest an. Die Seiten wiesen auf die Bedeutung dieses Projektes für die Übertragung der in Aserbaidschan erzeugten grünen Energie in Zukunft auf den europäischen Markt hin.

Im Laufe des Gesprächs betonten die Seiten die Bedeutung der Zusammenarbeit für die Umsetzung eines Projekts zur Herstellung von Wasserstoff, einschließlich grünen Wasserstoffs in Aserbaidschan.

Zudem wurde hervorgehoben, dass die Absichtserklärungen und Vereinbarungen, die Aserbaidschan mit internationalen Energieunternehmen unterzeichnet hat, es dem Land ermöglichen werden, bis zu 22.000 Megawatt Wind- und Sonnenenergie zu erzeugen. Man erwähnte, dass die Herstellung von 12.000 Megawatt dieser Energie von SOCAR und “Fortescue Future Industries“ geplant ist.

Im Laufe des Gesprächs wurde ein günstiges Investitionsklima in Aserbaidschan hervorgehoben.

Die Seiten sagten, dass Aserbaidschan über ein reiches Potenzial an erneuerbaren Energien verfüge, und tauschten Meinungen über die Aussichten für eine Zusammenarbeit aus.