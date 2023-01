Präsident Ilham Aliyev trifft in Davos UN-HABITAT Exekutivdirektorin VIDEO

Davos, 19. Januar, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat sich am Mittwoch, dem 18. Januar in Davos mit der Exekutivdirektorin des Programms der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-HABITAT), Maimunah Mohd Sharif, getroffen.

Bei dem Treffen erinnerte Präsident Ilham Aliyev an seine Treffen mit Maimunah Mohd Sharif in Baku und auf dem National Urban Forum in Agdam.

Maimunah Mohd Sharif erinnerte sich mit Freude an ihre Besuche in Aserbaidschan und drückte der aserbaidschanischen Seite ihre Dankbarkeit für die Unterstützung des Programms der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen aus. Sie bezeichnete Aserbaidschan als führend unter den Ländern der Welt in Bezug auf freiwillige finanzielle Spenden für UN-Habitat.

Die Exekutivdirektorin des Programms der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen betonte, dass Aserbaidschan sehr gute Ergebnisse im Bereich der nachhaltigen Stadtplanung habe und seine diesbezüglichen Aktivitäten fortsetze.

Unter Hinweis darauf, dass er die Ziele und Aufgaben der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen unterstützt und UN-Habitat eine lebenswichtige und notwendige Mission auf globaler Ebene erfüllt, erwähnte der Staatschef, dass Aserbaidschan die Aktivitäten der Organisation weiterhin unterstützen werde.

Maimunah Mohd Sharif sagte, dass Aserbaidschans Erfahrungen auf dem Gebiet der Stadtplanung auch für die Länder der Welt von Interesse sei.

Im Laufe des Gesprächs tauschten die Seiten Meinungen über die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen dem Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen und Aserbaidschan sowie über die Abhaltung des nächsten Nationalen Forums für Stadtbau aus.

Die Exekutivdirektorin von UN-Habitat begrüßte aktive Teilnahme Aserbaidschans an den Aktivitäten der Unterstrukturen von UN-Habitat und die gegenseitigen Besuche auf verschiedenen Ebenen.