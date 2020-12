Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen Märtyrerallee VIDEO

Baku, 4. Dezember, AZERTAC

Am Freitag, 4. Dezember haben der Präsident der Republik Aserbaidschan, Oberbefehlshaber Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva die Märtyrerallee.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva ehrten das Andenken an an die Märtyrer mit großem Respekt.

Präsident Ilham Aliyev legte am Denkmal "Ewiges Feuer" einen Kranz nieder.

Dann wurde die Nationalhymne von Aserbaidschan intoniert.