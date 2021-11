Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva inspizieren Restaurierungsarbeiten an Aschagi Govhar Agha Moschee VIDEO

Schuscha, 7. November, AZERTAC

Im Rahmen ihres Besuchs in der Stadt Schuscha haben der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva die Restaurierungsarbeiten an der Aschagi Govhar Agha Moschee inspiziert, teilte AZERTAC mit.

Die Restaurierungsarbeiten werden von der Heydar Aliyev Stiftung durchgeführt.

Die armenischen Streitkräfte hielten im Laufe von dreißig Jahren aserbaidschanische Städte und Regionen besetzt. Alle Wohn- und Verwaltungsgebäude, Infrastrukturen sowie religiöse, historischen und kulturelle Denkmäler in jenen Städten und Rayons wurden von Armeniern zerstört. Natürliche Ressourcen wurden geplündert. Nach der Befreiung der besetzten Gebiete haben sehr große Wiederaufbauarbeiten in diesen Gebieten begonnen. Die während der Besatzungszeit vom Feind zerstörten religiösen und spirituellen Denkmäler werden restauriert und alle von der armenischen Okkupation befreiten Gebiete werden wiederaufgebaut.

Die Heydar Aliyev Stiftung führt derzeit eine Reihe von Projekten für die Restaurierung historischer und kultureller Denkmäler in Schuscha durch.