Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva machen sich in Zangilan Region mit Truppenteil des Grenzdienstes vertraut VIDEO

Zangilan, 21. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weilten am Mittwoch, dem 20. Oktober zu einem Besuch in dem von der armenischen Besatzung befreiten Bezirk Zangilan/Sängilan, berichtete AZERTAC.

Beim Besuch in der Region Sängilan inspizierten sie die Bedingungen, die im neuen Truppenteil des Grenzschutzdienstes geschaffen wurden.

Der Chef des Grenzschutzdienstes, Generaloberst Eltschin Guliyev, informierte Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva über neue Einheit.

Man teilte ihnen mit, dass eine neue Grenzschutztruppe im Rayon Sängilan die Grenzen der Republik Aserbaidschan mit dem Iran und Armenien schützen wird.