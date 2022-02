Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weihen 110/35/10-kV-Umspannwerke Aghdam-1 und Aghdam-2 ein VIDEO

Aghdam, 14. Februar, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weilten am Sonntag, dem 13. Februar zu einem Besuch in der von der armenischen Besatzung befreiten Region Aghdam.

Sie weihten im Rahmen ihres Besuchs in jener Region die 110/35/10-kV-Umspannwerke Aghdam-1 und Aghdam-2 sowie die digitale Steuerzentrale des regionalen Stromverwaltungsnetzes “Qarabağ” der Offenen Aktiengesellschaft “Azərenerji” ein.

Der Vorsitzende der Offenen Aktiengesellschaft ”Azerenerji" (Aserenergie), Baba Rzayev, informierte Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva über die geleisteten Arbeiten.

Dann setzte der Präsident mit zentralem Steuerungssystem “SCADA“ die Umspannwerke Aghdam-1 und Aghdam-2 in Betrieb.