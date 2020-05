Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weihen Betriebe für Herstellung von Gesichtsmasken und Schutzanzügen in Sumgayit ein VIDEO

Baku, 12. Mai, AZERTAC

Am Dienstag, dem 12. Mai haben Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva die drittgrößte Stadt des Landes Sumgayit besucht. Hier weihten sie Betriebe für Herstellung von medizinischen Masken und textilen Schutzanzügen ein, wie AZERTAC berichtete.

In den neuen Betrieben werden eigentlich Schutzmasken und textile Schutzanzüge hergestellt. Das Unternehmen wurde von der "Gilan Tekstil Park" CmbH gegründet.

In der Anfangsphase werden in der Fabrik pro Tag 140.000 Masken produziert werden. In der zweiten Phase wird sich die tägliche Produktionskapazität von 140.000 auf 300.000 Einheiten ausweiten.

Derzeit beschäftigen die beiden Unternehmen 30 Menschen. Nach der Inbetriebnahme der zweiten Produktionslnie wird die Anzahl von Mitarbeitern 50 betragen.

Nachdem Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva die neuen Betriebe kennengelernt hatten, trafen sie mit einer Gruppe von Mitarbeitern der Unternehmen zusammen.