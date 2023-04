Präsident Ilham Aliyev und First Lady zu Besuch im Neftchala Distrikt VIDEO

Neftchala, 18. April, AZERTAC

Am Dienstag, dem 18. April sind Präsident Ilham Aliyev und First Lady zu einem Besuch im Neftchala Distrikt angekommen.

Sie besuchten während des Aufenthaltes in Neftchala das in der Mitte der Stadt Neftchala errichtete Denkmal von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev, ehrten das Andenken von großem Leader und legten einen Blumenstrauß an seinem Ehrenmal nieder.