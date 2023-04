Präsident Ilham Aliyev und Präsident Kassym-Jomart Tokayev treffen sich in erweitertem Format in Astana AKTUALISIERT VIDEO

Astana, 10. April, AZERTAC

Der zu einem offiziellen Besuch in Kasachstan weilende Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der Staatspräsident von Kasachstan, Kassym-Jomart Tokayev, haben sich am Montag, dem 10. April in Astana in einem erweiterten Format getroffen, wie AZERTAC berichtete.

Bei dem Treffen wurden Fragen der Zusammenarbeit im Bereich Medien und Kommunikation erörtert. Die Bedeutung gegenseitiger Delegationsbesuche in diesem Bereich wurde angesprochen. Zudem wurde betont, dass das Staatsfernsehen von Kasachstan einen Film gedreht hat, der dem großen Leader Heydar Aliyev gewidmet ist. Man hob hervor, dass dieser Film in diesen Tagen sowohl im kasachischen Staatsfernsehen als auch im aserbaidschanischen Fernsehen gezeigt wird.

Präsident Kassym-Jomart Tokayev betonte die große Bedeutung des aktuellen Besuchs des Präsidenten von Aserbaidschan und wies darauf hin, dass die zu unterzeichnenden Dokumente und die im Rahmen dieses Besuchs geführten Diskussionen, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern mit einem qualitativ neuen Inhalt füllen werden.

Bei dem Treffen legte der Leiter der zwischenstaatlichen Kommission auf der kasachischen Seite einen Bericht über die Arbeiten vor, die bisher geleistet wurden. Der aserbaidschanische Wirtschaftsminister, der Minister für digitale Entwicklung und Verkehr berichteten auch über die geleisteten Arbeiten.

Unter den heute zu unterzeichnenden Dokumenten bezeichneten die Staatsoberhäupter auch die Gründung eines hochrangigen zwischenstaatlichen Rates als einen sehr positiven Schritt. Man betonet, dass dies die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kasachstan qualitativ in eine neue Ebene einleiten wird. Gleichzeitig wurde hervorgehoben, dass das das beim Besuch des kasachischen Präsidenten in Aserbaidschan unterzeichnete Dokument den Grundstein für die Entwicklung der Beziehungen auf einer alliierten Ebene gelegt hatte.