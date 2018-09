Präsident Ilham Aliyev und Präsident Recep Tayyip Erdogan besuchen Grabmal von Nationalleader VIDEO

Baku, 15. September, AZERTAC

Am Samstag, dem 15. September haben Präsident Ilham Aliyev und Präsident Recep Tayyip Erdogan das Grabmal von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev in der Ehrenallee in Baku besucht.

Hier ehrten sie das Andenken von großem Leader und legten an seinem Grabmal Kränze nieder, wie AZERTAC berichtete.