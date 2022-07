Präsident Ilham Aliyev und seine Ehegattin Mehriban Aliyeva besuchen Entbindungsheim Nr. 2 in der Siedlung Bakikhanov VIDEO

Baku, 29. Juli, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und die First Lady Mehriban Aliyeva haben heute das Geburtshaus Nr. 2 in der Siedlung Bakikhanov im Bezirk Sabunrtschu in Baku besucht, wo sie sich über die Bedingungen informiert haben, die nach dem Abschluss der grundlegenden Renovierungsarbeiten in dieser Anstalt geschaffen worden sind.

Das Staatsoberhaupt und seine Ehefrau wurden über die in der Entbindungsanstalt geschaffenen Bedingungen ausführlich informiert.

Das Entbindungsheim Nr. 2 wurde 1987 in Betrieb genommen. Nach langjährigem Betrieb wurde per Dekret des Präsidenten der Republik Aserbaidschan vom 3. April 2019 2 Millionen Manat für grundlegende Renovierung des Geburtshauses bereitgestellt.

Die Gesundheitseinrichtung mit 120-Betten wurde mit modernster medizinischer Ausrüstung ausgestattet.