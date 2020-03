Präsident Ilham Aliyev weiht Militäreinheit von Truppen des Innenministeriums ein VIDEO

Agstafa, 4. März, AZERTAC

Im Rahmen seines Besuchs in der Region Agstafa nahm der Präsident der Republik Aserbaidschan, Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Ilham Aliyev, am 4. März an der Eröffnung von einer Militäreinheit der Truppen des Innenministeriums teil.

Präsident, Oberbefehlshaber Ilham Aliyev nahm Rapport des Innenministers, Generalobersten Vilayat Eyvazov entgegen.

Das Staatsoberhaupt lernte dann Militäreinheit kennen und inspizierte hier geschaffene Bedingungen, wie AZERTAC berichtete.