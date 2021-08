Präsident Ilham Aliyev weiht rekonstruiertes Umspannwerk “Abscheron“ ein VIDEO

Baku, 9. August, AZERTAC

Am Montag, dem 9. August ist die älteste und größte 500/330/220 -kV-Unterstation “Abscheron“ in Baku nach einer vollständigen Rekonstruktion wieder in Betrieb genommen worden.

Präsident Ilham Aliyev nahm an der Eröffnung des Umspannwerkes teil, teilte die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC mit.

Der Präsident der Geschlossenen Aktiengesellschaft "Aserenergie", Baba Rzayev, gab dem Staatschef ausführliche Information über geleistete Arbeiten. Er sagte, dass das Umspannwerk “Abscheron“ die größte Unterstation des Landes ist, und den größten Teil der Hauptstadt Baku und der Halbinsel Abscheron mit elektrischem Strom versorgt

Nachdem Präsident Ilham Aliyev das Umspannwerk “Abscheron“ kennengelernt hatte, setzte es in Betreib.

Ziel des Baus, der Rekonstruktion und Inbetriebnahme von neuen Kraftwerken und Unterstationen in den Siedlungen von Baku, den Regionen, und Dörfern des Landes sowie in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten ist es, den Bedarf an elektrischem Strom und die Bevölkerung mit elektrischer Energie ununterbrochen zu versorgen.