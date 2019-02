Präsident Ilham Aliyev zu Besuch im Rayon Beylagan  VIDEO

Beylagan, 13. Februar, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev ist am Mittwoch, dem 13. Februar zu einem Besuch im Rayon Beylagan eingetroffen.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete, besuchte der Präsident zuvor das in der Mitte der Stadt Beylagan zum Andenken an den Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev errichtete Denkmal und legte am Denkmal einen Blumenstrauß nieder.

Asif Agayev, Chef der Exekutive des Rayons Beylagan informierte den Staatschef über die Arbeiten und Projekte, die im Rayon Beylagan durchgeführt werden.

Präsident Ilham Aliyev gab entsprechende Aufträge.