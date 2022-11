Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Algerien eingetroffen VIDEO

Algerien, 1. November, AZERTAC

Am Dienstag, dem 1. November ist der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev auf Einladung des Präsidenten der Demokratischen Volksrepublik Algerien in diesem Land eingetroffen, um als Ehrengast am 31. Gipfeltreffen der Liga der Arabischen Staatenteilzunehmen.

Zu Ehren des aserbaidschanischen Staatsoberhauptes wurde am Flughafen Houari Boumedienne in Algerien Ehrenwache gehalten.

Präsident Ilham Aliyev wurde am Flughafen von algerischen Beamte begrüßt.

Hier sei erwähnt, dass die Demokratische Volksrepublik Algerien Gastgeber des 31. Gipfeltreffens der Liga der Arabischen Staaten ist.