München, 14. Februar, AZERTAC

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev ist am 14. Februar zu einem Besuch in Deutschland eingetroffen, um an der 56. Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen.

Präsident Ilham Aliyev traf heute im Rahmen seiner Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz mit dem Vorsitzenden des Ost-Ausschusses – Osteuropavereins der deutschen Wirtschaft, Oliver Hermes, und dem Leiter dieses Vereins für den Südkaukasus, dem CEO der Veridos GmbH, Andreas Räschmeier, zusammen.

Der Ost-Ausschuss – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V. (OAOEV) ist ein deutscher Außenwirtschaftsverband zur Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und den Staaten Mittel- und Osteuropas, Südosteuropas, des Südkaukasus und Zentralasiens.