Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Sumgayit VIDEO

Sumgayit, 3. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, ist am Freitag, dem 3. September zu einem Besuch in der drittgrößten Stadt Sumgayit eingetroffen.

Der Präsident besuchte beim Besuch in der Stadt des Landes das in der Mitte der Stadt zum Andenken an den Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev errichtete Denkmal. Dann legte er seinen Blumenstrauß nieder vor dem Denkmal.