Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Turkmenistan eingetroffen VIDEO

Aschgabat, 28. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev ist am Sonntag, dem 28. November zu einem Besuch in Turkmenistan eingetroffen, um am 15. Gipfel der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit teilzunehmen, wie AZERTAC mitteilte.

Im Internationalen Flughafen Aschgabat wurde zu Ehren des aserbaidschanischen Staatschefs Ehrengarde gehalten.

Präsident Ilham Aliyev wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerkabinetts Turkmenistan Sapardurdu Toyliyev begrüßt.

Dann traf Präsident Ilham Aliyev seinen turkmenischen Amtskollegen Gurbanguly Berdimuhamedow.