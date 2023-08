Präsident Mirziyoyev: Usbekistan freut sich über Erfolge Aserbaidschans

Baku, 23. August, AZERTAC

„Als enge Nachbarn und nahestehende Länder sind wir stolz und freuen uns über die Erfolge Aserbaidschans“, sagte der Präsident Usbekistans Shavkat Mirziyoyev in einer Presseerklärung nach Gesprächen mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev.

„Wir in Usbekistan sind stolz auf die Autorität Aserbaidschans auf der internationalen Bühne und auf die Errungenschaften Aserbaidschans in allen Bereichen im Allgemeinen in den letzten Jahren. Deshalb freuen wir uns als enge Nachbarn sehr und wünschen Ihnen viel Erfolg“, so Präsident Mirziyoyev.