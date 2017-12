Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev empfängt Minister für Verkehr, Schifffahrt und Kommunikation der Türkei VIDEO

Baku, 5. Dezember, AZERTAC

Am Dienstag, dem 5. Dezember hat Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev eine Delegation unter der Leitung des Ministers für Verkehr, Seeschifffahrt und Kommunikation der Republik Türkei, Ahmet Arslan, zum Gespräch empfangen, berichtet die Nachrichtenagentur AZERTAC.

Bei dem Treffen wurde die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen in allen Bereichen, einschließlich im Bereich der Informationstechnologien betont.

Präsident Ilham Aliyev wies auf die Bedeutung der Teilnahme der türkischen Unternehmen und des Ministers für Verkehr, Seeschifffahrt und Kommunikation der Republik Türkei Ahmet Arslan an der XXIII. Ausstellung BakuTel-2017. Der aserbaidschanische Staatschef zeigte sich damit zufrieden, dass die Ausstellung seit über 20 Jahren stattfindet. Staatspräsident Ilham Aliyev sprach die Fortschritte im Verkehrsbereich an und verwies auf die Bedeutung der engen Zusammenarbeit zwischen den beiden Bruderländern auf dem Gebiet der Kommunikations- und Informationstechnologien, insbesondere im Rahmen des TASIM-Projektes. Das Staatsoberhaupt sprach zugleich die im Oktober des laufenden Jahres eröffnete Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis -Kars mit der Teilnahme des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an und hob hervor, dieses Projekt habe gezeigt, dass alle Initiativen von Aserbaidschan und der Türkei bereits ihre positiven Ergebnisse liefern. Präsident Ilham Aliyev sagte, es gebe gute Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Bereich der Kommunikation.

Minister für Verkehr, Seeschifffahrt und Kommunikation der Republik Türkei Ahmet Arslan unterstrich die Bedeutung der Teilnahme von mehr als 190 Unternehmen aus über 20 Ländern an der XXIII. Ausstellung BakuTel-2017. Der türkische Gast sagte, dass Aserbaidschan unter der Leitung von Präsident Ilham Aliyev auf dem Gebiet der Informationstechnologien sehr große Fortschritte macht und die Arbeiten in diesem Bereich erfolgreich durchgeführt werden. Ahmet Arslan zeigte sich zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit in diesem Bereich auf regionaler Ebene auch weiterhin fortgesetzt wird. Der Gast betonte die erfolgreiche Kooperation zwischen den zuständigen Strukturen der beiden Länder.