Premierminister Asadov trifft Vorsitzenden und CEO von “DP World” Sultan Ahmed Bin Sulayem

Baku, 21. September, AZERTAC

Der Premierminister der Republik Aserbaidschan, Ali Asadov, ist am Dienstag, dem 21. September mit dem Vorsitzenden und CEO der Unternehmensgruppe DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem, zusammengetroffen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Ministerkabinetts gegenüber AZERTAC wurden bei dem die Aussichten für die Aktivitäten von DP World in Aserbaidschan in den Bereichen Transport, Logistik und in anderen Bereichen erörtert.

Die Seiten zeigten sich zufrieden mit der Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Arabischen Emiraten.