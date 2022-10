Premierministerin von Moldau ehrt Andenken von Märtyrern

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

Am Montag, dem 10. Oktober hat die zu einem offiziellen Besuch in Baku weilende Premierministerin der Republik Moldau, Natalia Gavrilița, die Allee der Märtyrer in Baku besucht.

Hier ehrte Sie das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes, die ihr Leben für die Freiheit Aserbaidschans und Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes hingaben.

Man legte einen Kranz am Denkmal "Ewiges Feuer" nieder.

Die moldauische Premierministerin hat vom höchsten Punkt der Stadt die Ansichten von Baku genossen. Man informierte ihr über die Bau- und Sanierungsarbeiten, die in der Hauptstadt Baku durchgeführt werden.