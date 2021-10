Radio und TV nehmen ihren Sendebetrieb in Gubadli Region wieder auf

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Am Montag, dem 25. Oktober wurde der Sendebetrieb von Radio und TV auch im Bezirk Gubadli wieder aufgenommen. Die Arbeiten an der Wiederaufnahme des Sendebetriebs von Radio und Fernsehen in anderen befreiten Gebieten werden durchgeführt.

Per Dekret von Präsident Ilham Aliyev über “Einrichtung einer vorübergehenden Sonderverwaltung in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten der Republik Aserbaidschan“ werden die Arbeiten an der Wiederherstellung der Infrastruktur in den befreiten Gebieten, einschließlich der Wiederaufnahme des Sendebetriebs von Radio und Fernsehen fortgesetzt.