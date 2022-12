Region Guba will dieses Jahr etwa 40 Tausend Tonnen Äpfel in ausländische Märkte exportieren

Guba, 10. Dezember, AZERTAC

Die Region Guba im Norden des Landes ist für ihre Äpfel nicht nur in Aserbaidschan sondern auch im Ausland berühmt. Während der Saison wird eine gute Ernte aus diesen Apfelgärten erzielt. In diesen Apfelplantagen werden die Sorten wie "Goldene Köstlichkeiten", "Simirenko reneti" und "Fuji" angebaut. Die Ernte in den Obstgärten in jener Region beginnt ab Mitte September.

Guba will dieses Jahr etwa 40.000 Tonnen Apfel ins Ausland exportieren. Das macht 65-70 Prozent der gesamten Ernte aus.

AZERTAC zufolge gibt es in den Regionen Guba und Khachmaz Apfelplantagen mit einer Fläche von mehr als 22.000 ha. Mehr als 13.000 Hektar davon entfallen auf die Region Guba.

In den letzten zwei Jahren wurden im Distrikt Guba 158 ha neue Apfelplantagen angelegt.