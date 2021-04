Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten in Schuscha sind in vollem Gang

Baku, 3. April, AZERTAC

Im Auftrag des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, werden Restaurierungs- und Wiederaufbaumaßnahmen in der von der armenischen Besatzung befreiten Stadt Schuscha durchgeführt.

Laut der Auskunft des Koordinierungszentrums gegenüber AZERTAC seien die Arbeiten sin in vollem Gang.

Derzeit wird an der Planung von Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten gearbeitet. Außerdem werden einige Gebäude in der Stadt, die nicht bewohnbar oder in schlechtem Zustand sind, abgerissen.