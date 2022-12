Rumänischer Präsident gibt Gastmahl zu Ehren von Delegationsleitern

Bukarest, 17. Dezember, AZERTAC

Am Samstag, dem 17. Dezember hat der rumänische Präsident Klaus Iohannis zu Ehren der an der Unterzeichnung eines “Abkommens über eine strategische Partnerschaft im Bereich der Entwicklung und Übertragung grüner Energie zwischen den Regierungen der Republik Aserbaidschan, Georgiens, Rumäniens und Ungarns“ in Bukarest teilnehmenden Delegationsleiter ein Gastmahl gegeben.

Präsident Ilham Aliyev nahm ebenfalls am Diner teil.